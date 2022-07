Kalunga oficializado no Lusitânia de Lourosa

Kalunga, ex-Cova da Piedade, é reforço do Lusitânia de Lourosa para 2022/23. É mais uma ''pérola'' para ser trabalhada pelo treinador Luis Pinto. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube.O jogador é internacional sub-20 pela Zâmbia, seleção pela qual venceu uma Taça das Nações Africanas em 2017 na mesma categoria. Hoje, com 25 anos, apresenta como cartão de visita a sua velocidade estonteante, podendo assumir qualquer uma das alas com qualidade e pode ser determinante nos Lusitanistas como um dos principais ao nível de assistências para golo.No seu percurso, em Portugal, conta com passagens pelo Esmoriz, União Lamas e Benfica Castelo Branco.