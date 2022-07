Lank Vilaverdense já projeta estreia na Liga 3

A equipa de Vila Verde já projeta a estreia na Liga 3. Forte ambição e um espírito ganhador são o lema para a época 2022/23, num caminho longo que todos desejam ser de sucesso, numa simbiose comum entre adeptos e equipa.Ricardo Silva renovou a continuidade por mais uma temporada. A seu lado terá os seus adjuntos, Luís Monteiro, Filipe Moreira e Nuno Fonseca."Sentimento desta renovação é óptimo, é fantástico. Há uma grande simbiose entre as partes, tanto da minha como do clube, queriamos que isto acontecesse e aconteceu. Estou muito feliz, tanto da parte do clube, como da minha, por continuarmos aqui mais algum tempo, desenvolver coisas boas, fazer o clube crescer. Que a minha carreira seja alavancada e continue nesta progressão emergente, pensar onde o clube quer chegar e onde todos queremos chegar. Estamos numa harmonia muito grande e o contrato reflete isso mesmo", afirmou o treinador.Lank Vilaverdense renovou com Cajó, Armando Lopes, Laércio, Miguel Pereira, Olatunji, Ruben Marques, Bruno Silva, Edmilson, Gonçalo Teixeira e Cipenga. Das principais permanências há a destacar o 'maestro' André Soares e o 'matador' Rui Pedro Cerqueira, contabilizou 13 golos no campeonato de portugal.Até ao momento, estão registadas quatro saídas: Zé Pedro Cepeda, Miguel Baptista, André Tavares e Nandinho.