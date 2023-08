Liga 3 começa em grande: estiveram mais de 4 mil adeptos no Varzim-Sp. Braga B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A terceira edição da Liga 3 arrancou esta segunda-feira com o jogo Varzim-Sp. Braga B. E começou em grande: foram 4.587 adeptos que estiveram na Póvoa de Varzim a assistir ao pontapé de saída da competição.

Hélder Postiga, diretor da FPF, assinala com satisfação este início auspicioso: "Um dos grandes objetivos da Liga 3 é reforçar os laços dos clubes com os seus adeptos, aproximando-os da comunidade e criando, recriando o amor pelo emblema da terra. Temos conseguido reforçar essa relação porque acreditamos que a paixão pelo futebol se traduz pela adesão dos adeptos"

Na época anterior, a média de espectadores da Liga 3 superou a da Liga 2 Sabseg, sendo que o registo no primeiro jogo da nova temporada é animador: "Um dos nossos objetivos para esta época é que todos os clubes consigam crescer sua média de adeptos num trabalho conjunto que envolve as mais diversas áreas de promoção do jogo e que procura levar à mobilização dos adeptos".