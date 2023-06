Lourosa oficializa mais três reforços

O Lourosa anunciou mais três reforços para a temporada de regresso à Liga 3. Rafael Flores, Miguel Pereira e Sérgio Silva juntam-se à equipa orientada por Jorge Pinto, que já oficializou a chegada de nove jogadores. Além do trio, também Nuninho, José Costa, Marcos Valente, Cristiano Gomes, Henrique Martins e Tiago Cerveira foram contratados pelos leões.Rafael Flores, guarda-redes de 19 anos, chega do Paredes, tendo-se sagrado campeão da 2.ª divisão de juniores, em 2021/2022, ao serviço do Boavista. Já Miguel Pereira, lateral direito de 27 anos que representou o Länk Vilaverdense nas duas últimas épocas, fez parte das duas subidas de divisão do emblema de Vila Verde. Por fim, Sérgio Silva, central de 29 anos, estava no Arema (Indonésia) desde 2020. Em 2022/23 fez 30 jogos e marcou 2 golos, voltando a Portugal depois de ter passado por Feirense e UD Oliveirense.