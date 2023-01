Luís Pinto é o novo treinador do Fafe

Luís Pinto sucedeu a Emanuel Simões no comando técnico do Fafe. O técnico foi apresentado esta segunda-feira.Luís Pinto, de 33 anos, orientou o Lusitânia de Lourosa, do Campeonato de Portugal, na primeira metade da época. O jovem técnico já teve experiências em clubes como Leça, Real SC, Felgueiras, Mirandela e União de Leiria, depois de ter integrado as equipas técnicas dos leirienses e do Trofense.O novo treinador do Fafe promete "muito trabalho e muita dedicação", assim como "honrar ao máximo o clube" que passou a representar.A estreia de Luís Pinto no comando técnico do Fafe está agendada para a partida com o Paredes, fora de portas, da 16.ª jornada da Liga 3, agendada para o próximo sábado.