Luís Pinto renova e continua no comando técnico do Fafe

Chegar, trabalhar, vencer... !



´ renova com a AD Fafe, SAD, e continuará ao leme dos justiceiros.



Seguimos juntos mister, rumo a mais uma época de justiça ao peito!#adfafe #ajustiçasomosnós pic.twitter.com/M53yJyPm4n — AD Fafe (@adfafeoficial) June 19, 2023

O Fafe anunciou a renovação do treinador Luís Pinto, que vai assim continuar no comando técnico da equipa na temporada 2023/2024.Contratado no decorrer da época passada para substituir Emanuel Simões, o jovem treinador, de 34 anos, acabou por conduzir o Fafe à permanência na Liga 3.Luís Pinto assume, assim, uma nova experiência na sua carreira, ao começar uma temporada na Liga 3 pela primeira vez. O treinador conta com passagens por Lusitânia de Lourosa, Leça, Real, Felgueiras, Mirandela e União de Leiria.