Lusitânia de Lourosa anuncia três reforços

O Lusitânia de Lourosa continua a reforçar-se para o ataque à Liga 3 e a aposta está a ser feita na experiência. Hoje foram apresentados Serginho, Weliton Matos e Filipe Gonçalves.





O primeiro, guarda-redes, de 38 anos, chega a Lourosa depois de uma temporada de sucesso no Trofense, onde conquistou o título do Campeonato de Portugal e consequente subida à 2.ª Liga.Já Weliton segue o técnico Filipe Moreira para o Lusitânia depois de uma época ao serviço do Torreense. O central brasileiro, de 31 anos, vai representar o nono clube em Portugal depois dos juniores do Sporting, Alcanenense, Monsanto, Sertanense, Operário Lagoa, Vizela, Praiense e, lá está, o Torreense.Por último, Filipe Gonçalves deixa a UD Oliveirense - desceu da 2.ª Liga para a Liga 3 - após quatro temporadas. Um reforço importante para o meio-campo que traz experiência de 1.ª Liga a uma equipa cujo objetivo é a subida de divisão.