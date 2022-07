Lusitânia de Lourosa assegura Mika Borges

O Lusitânia de Lourosa deu a conhecer mais uma cara nova no plantel 2022/23. O avançado Mika Borges viajou do Vila Real e passou a ser 11.º reforço do clube lusitanista.

Aos 25 anos, o transmontano natural de Chaves reforça as extremidades do ataque e promete ser uma das grandes dores de cabeça das defesas adversárias com a sua rapidez e raça características.

Nas ultimas duas épocas, ao serviço do Fafe e do Vila Real, contabilizou 51 jogos e marcou 6 golos. Formado no Chaves, passou pelos juniores do Benfica, iniciando a carreira sénior no Varzim B. A sua carreira continuou pelo Salgueiros, Chaves Satélite e equipa principal dos flavienses.