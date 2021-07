O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que esta temporada vai jogar na Liga 3, contratou mais três reforços para a nova temporada.





Pedro Mateus, guarda-redes de 24 anos, (por empréstimo do Marítimo), Pedro Miguel, médio defensivo de 21 anos, ex-Vidago e o médio Leandro Ari de 24 anos, ex Louletano, são reforços do Montalegre, da Série A da Liga3, que arranca a 13 de agosto com a primeira jornada no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira frente ao Pevidém.