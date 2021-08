Aos 24 anos, Márcio Rosa, guarda-redes internacional A por Cabo Verde, está de regresso a Montalegre, uma casa que bem conhece, para reforçar o conjunto orientado por José Manuel Viage, neste arranque da Liga 3.





O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre ainda não oficializou a contratação do jovem guardião ex-Cova da Piedade, massabe que o jogador já está em terras do Barroso.Márcio já tinha representado o Montalegre na época 2017/2018, antes de sair para o Cova da Piedade, de onde agora regressa, para discutir a baliza dos Barrosões com Josemar e Nuno Rafael.