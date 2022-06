Marco Grilo vai reforçar a Académica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Académica continua a atacar o mercado e a construir uma equipa que antecipa um pensamento no regresso ao 2º escalão profissional. Agora, é Marco Grilo que está prestes a reforçar os academistas, segundoapurou.O defesa deixou o Lusitânia Lourosa depois de uma época de grande expectativa a Norte e que terminou com a descida ao Campeonato de Portugal.O lateral-direito português, de 28 anos, foi peça fundamental na inédita subida do Vilafranquense em 2019 e manteve-se influente na dinâmica dos ribatejanos nas duas primeiras temporadas na Liga Sabseg.Em 2021/22, Grilo cumpriu 19 presenças oficiais pela formação de Lourosa, conseguindo ainda apontar dois golos e três assistências.