Massaia é reforço do Montalegre para a nova temporada

Depois de Manu, Kiko, Bruno Guimarães, Marcelo, Didi, Bruninho e Diogo Teixeira, o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre anunciou esta quinta-feira mais um reforço para o plantel às ordens de José Manuel Viage.Trata-se do experiente defesa central de 30 anos, Massaia que na última época representou o Motor Lublin, da 2.ª Liga Polaca. Em Portugal conta já com um vasto currículo, com passagens pelo U. Leiria, Cova da Piedade, Arouca, GD Chaves, Santa Clara e Covilhã.