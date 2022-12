Mateus é reforço para o ataque da União de Leiria aos 38 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A União de Leiria oficializou esta terça-feira a contratação de Mateus, avançado com larga experiência no futebol português. O internacional angolano, de 38 anos, vai alinhar na Liga 3, depois de na primeira parte da época ter representado o Torreense, na Liga Sabseg.O experiente futebolista estava em Torres Vedras na última época e meia e ali ajudou a formação do Oeste a subir aos campeonatos profissionais. Assinou pelos leirienses até ao final da temporada, tendo o contrato mais uma época de opção.Em 2022/23, o antigo jogador de Gil Vicente, Nacional, Arouca, Desportivo de Beja, Sporting B, Casa Pia, Lixa, Boavista, Penafiel e 1º de Agosto soma 10 partidas oficiais.