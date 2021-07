Mateus reforça ataque do Torreense

Depois de Edinho, o Torreense contratou mais um veterano para o ataque. Mateus, internacional angolano de 37 anos, deixou o Penafiel e assinou pelo clube de Torres Vedras para a época de estreia na Liga 3.





Com experiência acumulada na 1ª Liga, com 280 jogos realizados com as camisolas de Gil Vicente, Boavista, Nacional, Arouca e Boavista, Mateus é o 11º reforço para a equipa comandada por Daúto Faquirá, depois de Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar), João Lameira (ex-Real), Pedro Marques (ex-Paços de Ferreira), Yuran Fernandes (ex-Estrela da Amadora), Edinho (ex-Cova da Piedade), Guilherme Oliveira (ex-Belenenses SAD), Guilherme Morais (ex-Leça) e Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã).