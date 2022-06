Mauro de Almeida deixa SAD do Amora

Mauro de Almeida despediu-se este sábado da SAD do Amora. O dirigente português era, desde 2020/21, o diretor-geral da sociedade."Foi um orgulho imenso trazer o emblema do Amora FC ao peito desde o primeiro momento e ter tido a oportunidade de festejar o centenário do 'Maior da Margem Sul'. Num momento de despedida relembram-se as melhores vivências passadas. As minhas estão bem frescas na memória e vão ficar para sempre escritas na história onde não podem ser apagadas. Desde a chegada repentina, a aceitação imediata e sempre de uma forma positiva por parte de funcionários e direção do clube, as alegrias da subida à Liga 3, a explosão da confirmação de grande clube formador quando conseguimos pela primeira vez ser certificado como entidade formadora de 4 estrelas (sendo eu o diretor da entidade formadora nestas duas épocas), e a criação de uma equipa B onde se confirmou ser um grupo jovem muito forte, desde jogadores a técnicos, ao ser campeão da II divisão da A. F. Setúbal e obviamente respetiva subida de divisão. De uma forma ou de outra pautámo-nos pela diferença. Todos, no dia-a-dia, de uma forma individual e coletiva... Todos recolhemos frutos e o nosso orgulho fica connosco para sempre. Tal como aconteceu nos anteriores clubes, trabalhei com gente maravilhosa e, claro está, a amizade de algumas delas ficará para sempre. A todos agradeço estes momentos, a todos devo este passo novo que vou dar na minha carreira. Parto, mas fica um pouco de mim aqui com vocês todos. Vemo-nos por um destes campos de futebol do país", partilhou na conta pessoal de Instagram.O Amora ficou em 1º lugar na Série 5 de Manutenção da Liga 3.