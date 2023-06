Miguel Rodrigues assina pela Académica

Depois de André Salvador, agora é a vez de Miguel Rodrigues trocar o Ol. Hospital pela Académica. O central, de 30 anos, foi ontem anunciado como reforço dos estudantes, fazendo o mesmo percurso que o médio, que foi oficializado no domingo.

Formado no Fátima, no CADE e no U. Leiria, Miguel Rodrigues conta ainda com passagens pelo Nacional, Rio Ave, Estoril e U. Santarém. Entre 2016 e 2018, jogou na Grécia, no Panetolikos, clube pelo qual fez, nesse período, 34 jogos. Na última temporada representou o Ol. Hospital, tendo disputado 26 jogos e marcado 4 golos.