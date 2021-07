Minhoca renova pelo Torreense por mais uma época

Nélson Estrela, conhecido no mundo do futebol por Minhoca, renovou contrato com o Torreense por mais uma temporada. O médio, de 33 anos, chegou a Torres Vedras em 2020/21 e participou em 17 jogos (um golo).





Formado no Marítimo de Ponta Delgada, o jogador açoriano começou a carreira sénior no União Micaelense. Depois vestiu as camisolas de Santa Clara, Paços de Ferreira e Varzim, antes de assinar pelo Torreense no verão de 2020.Além de Minhoca, o Torreense já garantiu a renovação de outros três jogadores: Joel Tomé, João Pereira e David Rosa. Quanto a reforços, estão confirmados 11 caras novas para 2021/22. São eles Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar), João Lameira (ex-Real), Pedro Marques (ex-Paços de Ferreira), Yuran Fernandes (ex-Estrela da Amadora), Edinho (ex-Cova da Piedade), Guilherme Oliveira (ex-Belenenses SAD), Guilherme Morais (ex-Leça), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã) e Mateus (ex-Penafiel).