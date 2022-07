Moncarapachense prepara estreia na Liga 3 com 18 reforços

O Moncarapachense, que irá estrear-se na Liga 3, assegurou até ao momento 18 reforços, apresentados esta segunda-feira, no primeiro dia de trabalho. Está prevista a chegada de, pelo menos, mais dois jogadores.A luta pela permanência será o objetivo da formação algarvia, que irá disputar os seus jogos caseiros no Estádio José Arcanjo, em Olhão, pois os regulamentos da Liga 3 obrigam à utilização de campos com relva natural e o recinto de Moncarapacho dispõe de piso sintético.A equipa técnica é liderada por Luís Manuel, que na época passada comandou o Oriental Dragon, coadjuvado por David Livramento e por Sérgio Paiva, juntando-se em breve mais um elemento, e o plantel integra, até ao momento, as seguintes unidades:: Tiago Maia e Diogo Garrido (ex-Sintrense); defesas: João Correia, Nuno Silva, David Kong (ex-Oriental Dragon), Diogo Moura (ex-Mirandela), Eduardo Aguiar (ex-Mirandela), Lamine Bá (ex-Oriental Dragon), Celsinho (ex-Cova da Piedade) e João Oliveira (ex-Gondomar); médios: Gonçalo Luís, Paulo Matos, Will, Rafael Busqueti, Jimmy Ekua (ex-Serpa), Edson Pires (ex-Olhanense), Marlon Costa (ex-Oriental Dragon), e Brandon (ex-Boavista, sub-23); avançados: Leandro, Afonso Calvinho, Afonso Loja, Calderon (ex-Sacavenense), Fatadjó (ex-Sporting Ideal), Evandro Barros (ex-Loures), Isabelinha (ex-Fontinhas), Josemar (ex-Praiense), Juan San Martín (ex-Cova da Piedade) e Caneira (ex-Atlético da Malveira).Estão marcados jogos de preparação frente aos ingleses do Dagenham (17 de julho), Petro de Luanda (20 de julho), sub-23 do Portimonense (23 de julho) e sub-23 do Farense (em data a indicar).