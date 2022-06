Moncarapachense recebido esta quinta-feira nos paços do concelho de Olhão

Dirigentes, equipa técnica, jogadores e demais integrantes do grupo que conduziu o Moncarapachense à Liga 3 serão recebidos esta quinta-feira, a partir das 18.30 horas, nos paços do concelho de Olhão, pelo edil António Miguel Pina e vereadores, numa homenagem ao grupo, na sequência da subida à Liga 3.O Moncarapachense festejou a promoção no último domingo, ao ganhar no reduto do Belenenses, por 1-0, e será o primeiro clube algarvio a participar na Liga 3, na época 2022/23.A receção na Câmara Municipal de Olhão deverá ser aproveitada pelos responsáveis do clube e da autarquia para abordarem uma questão que o Moncarapachense terá de resolver muito em breve: o campo a utilizar na próxima temporada.O Estádio Dr. António João Eusébio, em Moncarapacho, tem piso sintético e os regulamentos da Liga 3 obrigam à utilização de relva natural, colocando-se três possibilidades: a disputa dos jogos no Estádio José Arcanjo, em Olhão, ou no Estádio Algarve ou, ainda, a colocação de relva natural no recinto do clube, sendo que esta última opção exigirá uma decisão rápida, por se tratar de um trabalho que se prolongará por alguns meses.