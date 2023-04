Moncarapachense recorre aos tribunais

O Moncarapachense irá recorrer à via judicial, na sequência da divulgação de notícias sobre um incidente, que incluiu agressões, entre o jogador Rafael Busqueti e o diretor desportivo Rui Loja. "Foram proferidas várias acusações falsas, pondo em causa o bom nome do clube e dos seus dirigentes, e não resta outra alternativa que não exigir as necessárias responsabilidades em tribunal", assegurou o vice-presidente João André.O desagrado dos responsáveis do Moncarapachense prende-se, sobretudo, com a referência, por Rafael Busqueti, a uma suposta oferta a seu pai de cinco mil euros para que o jogador nada contasse sobre o incidente com Rui Loja.Busqueti queixou-se de ter sido agredido por Rui Loja e de o clube lhe dever nove meses de salários, tendo apresentado queixa na GNR (chamada ao estádio) e divulgado imagens nas redes sociais.