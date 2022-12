Moncarapachense-Sporting B, 2-3: Leão festeja ao cair do pano

Mais feliz, o Sporting B saiu de Olhão com um precioso triunfo (3-2), num jogo em que cada uma das equipas desperdiçou um penálti.Os leões adiantaram-se no marcador e viram o Moncarapachense empatar, com o Sporting a perder, antes do intervalo, duas boas possibilidades para fazer o segundo, por Rodrigo Ribeiro e Mateus Fernandes. Este último, a jogar na sua terra natal, não conseguiu converter um penálti.Na segunda parte o equilíbrio foi a nota dominante e os algarvios reagiram bem ao golo de Renato Veiga, conquistando um penálti que Nuno Silva não aproveitou. João Correia acabou por empatar, mas Rodrigo Ribeiro, já nas compensações, deu a vitória ao Sporting.