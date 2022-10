Nuno Barbosa deixa equipa B do V. Guimarães

A passagem de Nuno Barbosa pelo comando técnico da equipa B do V. Guimarães chegou ao fim este domingo. O treinador deixou o cargo depois da derrota frente ao Fafe, por 2-1, na 7.ª jornada da Liga 3, a quinta da temporada."O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo para o fim da ligação com o treinador da equipa B de futebol, Nuno Barbosa, e respetiva equipa técnica", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube, onde se acrescenta: "Esta decisão é tomada por mútuo acordo e pretende mudar o rumo da equipa B vitoriana, que milita na Liga 3."A direção de António Miguel Cardoso "deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Nuno Barbosa e restante equipa técnica, agradecendo o empenho e dedicação tidos no tempo em que representaram o clube."O V. Guimarães B somou apenas quatro pontos em sete jogos, fruto de um triunfo, um empate e cinco derrotas. Está no penúltimo lugar da zona norte da Liga 3, apenas à frente do Montalegre.