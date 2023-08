Nuno Manta Santos vence na estreia pelo Trofense

O Trofense deslocou-se a Viana do Castelo para vencer o Vianense por 1-0 e somar o primeiro triunfo na Série A da Liga 3, logo no jogo de estreia do técnico Nuno Manta Santos. O golo da vitória surgiu nos instantes finais da 1ª parte, quando, de livre direto, Tiago André abriu o ativo, com um remate de pé esquerdo que, após ligeiro desvio na barreira, acabou por enganar o guardião Cioletti.





A reta final da partida ficou marcada por vários lances que resultaram em três expulsões num curto período de tempo a três jogadores que saltaram do banco.