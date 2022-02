Nuno Pedro deixa comando técnico do São João de Ver

O São João de Ver comunicou, na noite deste sábado, ter terminado o vínculo contratual com o treinador Nuno Pedro e o resto da sua equipa."O Sporting Clube de São João de Ver vem por este meio informar todos os sócios e simpatizantes que o vínculo contratual entre o clube e a equipa técnica, liderada por Nuno Pedro, terminou. Cabe-nos agradecer a Nuno Pedro e à sua equipa técnica o empenho, o trabalho e o contributo no alcance dos nossos objetivos", escreveu o clube nas redes sociais.A decisão foi motivada pelos mais resultados recentes da formação malapeira, que não vence desde novembro. Desde então, o clube somou cinco derrotas e seis empates em 11 encontros na Liga 3.Aquando da última vitória, o São João Ver era líder isolado da série A do terceiro escalão do futebol português, tendo entretanto caído para o nono lugar da classificação.Nuno Pedro tinha assumido a liderança da equipa a meio da época 2020/21, tendo contribuído para assegurar a presença do clube na Liga 3.