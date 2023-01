Oficial: V. Guimarães B reforça-se com goleador do Oliveira do Hospital

O V. Guimarães anunciou um reforço de peso para a frente de ataque da equipa B. Patrick foi apresentado como reforço por empréstimo do Oliveira do Hospital, com opção de compra incluída no acordo. O brasileiro, de 22 anos, estava a ser o melhor marcador da equipa de Oliveira do Hospital, da Série B da Liga 3, com sete golos no campeonato e dois na Taça de Portugal. Transita agora para o atual 12.º e último classificado da Série A."É um clube de enorme tradição e com adeptos muito apaixonados. A excelente proposta que me apresentaram levou-me a aceitar de imediato esta mudança na minha vida. Espero conseguir manter o pé quente aqui no Vitória e contribuir para que a equipa volte aos triunfos e possa ter os resultados positivos que merece", referiu Patrick, em declarações aos canais oficiais do clube vimaranense."Os meus pontos fortes são a velocidade nas costas da defesa e a finalização. Penso que também tenho um bom jogo aéreo, mas é difícil falarmos de nós próprios porque se falo bem pode até parecer vaidade e não é isso que quero. Estou muito ciente daquilo que me espera e sei que vou ter de trabalhar muito para merecer o meu lugar", acrescentou o ponta-de-lança.