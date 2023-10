Ol. Hospital anuncia saída do treinador Sérgio Gaminha

O Oliveira do Hospital comunicou a saída do treinador Sérgio Gaminha, após a derrota sofrida este domingo na visita ao Sp. Covilhã (2-3), para a 7.ª jornada da Série B da Liga 3.





"O Futebol Clube de Oliveira do Hospital informa que o treinador Sérgio Gaminha já não está no comando da equipa profissional de futebol. O FCOH agradece a entrega e o profissionalismo de Sérgio Gaminha ao serviço do Clube. Desejamos a Sérgio Gaminha as maiores felicidades e sucessos profissionais", escreveu, nas redes sociais, o emblema da AF Coimbra.

Sérgio Gaminha deixa o comando da equipa oliveirense após 9 jogos, no 7.º lugar do campeonato e fora da Taça de Portugal, após a eliminação diante da Académica (2-3) na 2.ª eliminatória.