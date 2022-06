O Oliveira do Hospital assegurou o investimento externo que procurava para garantir a continuidade na Liga 3, está oficialmente inscrito e também já escolheu o novo treinador.

Trata-se de Nuno Pedro, técnico de 40 anos, natural do concelho oliveirense, que nas duas últimas temporadas orientou o São João de Ver.





A inscrição e a escolha do novo treinador foram confirmadas apelo presidente do emblema do distrito de Coimbra, Mário Brito. "Foram criadas condições mínimas para o Oliveira do Hospital dar continuidade ao futebol sénior e participar na Liga 3", assume o dirigente, acrescentando tratar-se de "uma empresa estrangeira" que irá "participar na gestão do futebol sénior, mas sem autonomia total, pois a direção do clube terá um papel ativo e continuará a gerir a equipa".