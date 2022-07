Oliveira do Hospital assegura trio do Salgueiros

O Oliveira do Hospital contratou de uma assentada três jogadores ao Salgueiros. O guarda-redes Chastre, o defesa Rodolfo Simões e o avançado Amadu Turé são as novidades mais recentes no emblema que esta temporada vai ser orientado por Nuno Pedro, depois de nas duas últimas épocas ter estado à frente do S. João de Ver.Em relação às entradas, o guardião transporta experiência acumulada pelas passagens em equipas dos campeonatos profissionais, recordando que jogou no Leixões, Famalicão, União Madeira, FC Rieti de Itália e Mafra.O defesa esquerdo, natural Condeixa-a-Nova, esta época pode ser uma mais-valia para a equipa que vai disputar a Liga 3, assente nos 13 clubes em que competiu. No seu percurso, Rodolfo Simões contabiliza jogos pelas camadas jovens do Sporting, Académico de Viseu, Naval, Lusitano Vildemoinhos, Mirandela, Oriental, Anadia, Lusitano Vila Real Santo António, Felgueiras 1932, Beira-Mar, Portomosense e Olímpico Montijo.Já o ponta de lança da Guiné-Bissau cumpriu 23 jogos e marcou 5 golos ao serviço do velho salgueiral, regressando a um clube onde jogou em 2012/13. Em Portugal, Amadu Turé alinhou pelo Benfica Castelo Branco, Loures, Montalegre, Covilhã, Bragança, Alcanenense, Vila Flor e Tourizense.