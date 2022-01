Oriental Dragon-Amora adiado devido à Covid-19

O encontro da Liga 3 entre Oriental Dragon e Amora, que estava agendado para este sábado, foi adiado devido ao elevado número de jogadores do Oriental Dragon em isolamento, de acordo com informações recolhidas por. A partida da 15.ª jornada da Série B ainda não tem nova data estipulada.O anúncio surgiu esta madrugada, nas redes sociais do Amora, mas o adiamento, sabe Record, deve-se ao elevado número de jogadores do Oriental Dragon impedidos de ir a jogo por determinação das autoridades de saúde.Mais de metade do plantel está indisponível, segundo fonte próxima do clube, que não precisou quantos elementos estão infetados com covid-19 e quantos se encontram isolados por terem estado em contacto com os casos positivos.