Hélio Alberto Delgado Silva, de 23 anos, conhecido por Papalelé rubricou na manhã desta sexta-feira contrato com o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, clube que milita na Liga 3, tendo assinado por um temporada.





O jovem avançado, que passou por FC Porto B e Leixões, onde esteve até ao início desta época, rescindiu com a formação de Matosinhos e vinculou-se ao conjunto do Barroso orientado por José Manuel Viage.Refira-se que o Montalegre volta a entrar em campo no domingo (17 horas), na visita ao Lusitânia de Lourosa, em jogo da 2.ª jornada da Liga 3.