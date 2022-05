Paredes e Lank Vilaverdense garantem subida à Liga 3

O Paredes e o Lank Vilaverdense garantiram este sábado a subida à Liga 3, tendo terminado no 1.º e 2º lugares da Zona Norte da fase de subida do Campeonato de Portugal.A equipa de Paredes recebeu e bateu o São Martinho por 1-0, com golo de Correia ainda na 1.ª parte, e assegurou o 1.º lugar, com 18 pontos. Já o Lank Vilaverdense empatou sem golos na receção ao Marítimo B e terminou no 2.º posto, com os mesmos 15 pontos do que o Leça - que também empatou a zero na visita ao Salgueiros - mas beneficiou da vantagem no confronto direto para garantir a subida.