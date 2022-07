Paredes já perspetiva a época 2022/23 tendo em vista a estreia na Liga 3

O último campeão do Campeonato de Portugal já perspetiva a época 2022/23 tendo em vista a estreia na Liga 3. De momento, os unionistas contam com cinco aquisições, o guarda-redes Zé Couto (ex-Amarante), o central Nuno Moreira (ex-União Santarém) e os avançados Erick Santana (ex-Louletano), Silas (ex-Alverca) e Isaac Cissé (ex-Felgueiras 1932).Eurico Couto, que vai entrar para a nona época à frente do Paredes, com mais de 262 jogos como treinador sénior, projeta uma temporada assente na estabilidade e subida de patamares ao longo da competição, tendo conhecimento das exigências e nível competitivo da prova.Entretanto, o clube comunicou que Mhleli Mabuza, Marco Ribeiro, Nuno Martins, Pedro Meneses, Gonçalo Borges e Nilo Souza não farão parte do plantel em 2022/23.