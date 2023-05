Patrick Morais de Carvalho vai recandidatar-se às eleições do Belenenses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente Patrick Morais de Carvalho anunciou na sexta-feira, em assembleia geral (AG), que se vai recandidatar nas próximas eleições do Belenenses, agendadas para 24 de junho, após vários apelos e incentivos dos sócios do clube.

O anúncio foi feito no Pavilhão Acácio Rosa, junto ao Estádio do Restelo, em Lisboa, na AG sobre a participação da equipa de futebol sénior do Belenenses nas competições profissionais e respetiva constituição de sociedade desportiva, depois de consumada a quinta subida de divisão consecutiva, rumo à Liga SABSEG, onde é obrigatório ter sociedade.

Patrick Morais de Carvalho, que assume o cargo de presidente da direção do clube da Cruz de Cristo desde 2014, tendo já passado por três diferentes mandatos, tinha dito, em várias entrevistas nas últimas semanas, que não estava a ponderar recandidatar-se, mas revelou aos sócios, "sem ter falado com ninguém", que reconsiderou essa posição.

No início da AG, já vários associados tinham tomado a palavra no palanque para pedir ao presidente essa mesma reconsideração, que, quando foi anunciada, fez 'levantar' o pavilhão, num coro de aplausos de pé e de satisfação entre todos os sócios belenenses.

Por outro lado, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Pedro Pestana Bastos, que fez todo o percurso de nove anos ao lado de Patrick Morais de Carvalho, não seguirá a decisão do presidente da direção e revelou aos sócios que não se tornará a candidatar.