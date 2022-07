Patrick reforça ataque do Oliveira do Hospital

O Oliveira do Hospital oficializou esta quarta-feira a contratação do avançado Patrick. O jogador brasileiro, de 22 anos, reforça o emblema da Liga 3 depois de na época passada ter representado os Sub-23 do Leixões.Patrick é o sétimo reforço para o plantel orientado pelo técnico Nuno Pedro, depois dos guarda-redes Alexandre Verdade e José Chastre, dos defesas António Alves e Marco Fernandes, do médio Yaya Bamba e do avançado Sibu Shibane.Recorde-se que o Oliveira do Hospital vai disputar a Série B da Liga 3 com Académica, U. Leiria, Caldas, Alverca, Fontinhas, Sporting B, Real, Belenenses, Amora, V. Setúbal e Moncarapachense. O sorteio da 1.ª fase realiza-se sexta-feira, às 18h30, na Cidade do Futebol.