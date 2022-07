Paulo Grilo é reforço do S. João Ver

O médio-centro Paulo Grilo, ex-Lusitânia de Lourosa, reforça a equipa do S. João Ver. Aos 30 anos muda emblema, mas não muda de concelho, a distância entre o anterior clube e o novo distam cinco quilómetros. Depois de quatro temporadas ao serviço dos lusitanistas, o experiente jogador assume um novo projeto na sua carreira, sendo no futuro, uma peça importante no xadrez do treinador Henrique Nunes.

Com formação na Académica, clube no qual chegou à equipa principal em 2010/11, passou depois pelo Tourizense, Santa Clara, Covilhã, Penafiel, Feirense, Freamunde, voltando esta época a competir na Liga 3.