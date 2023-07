Pedro Oliveira é o novo treinador da Sanjoanense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está encontrado o treinador da Sanjoanense para 2023/24. Pedro Oliveira, de 41 anos, foi o nome escolhido pela direção da formação de São João da Madeira para assumir o cargo que ficou vago após a saída de António Barbosa, que rumou ao Länk Vilaverdense.Com uma carreira ainda curto como treinador, o antigo avançado, que fez a formação no Boavista e como sénior representou clubes como o FC Porto B, Leixões e V. Setúbal, passou as últimas três temporadas ao serviço do Pedras Rubras, liderando a equipa da Divisão de Elite da AF Porto como treinador principal nas últimas duas épocas.Pedro Oliveira salta assim da distrital diretamente para a Liga 3, assumindo o comando de uma equipa que atingiu a fase de subida da competição em 2022/23.