Penálti ao cair do pano mantém Alverca no top-4

Um golo de Marcos Silva de penálti, a castigar falta de Bruno Almeida sobre Rúben Pina já em período de compensação (90’+8), deu os três pontos ao Alverca, que recebeu e venceu o Real por 2-1. Com o triunfo, os ribatejanos ficaram com um pé dentro dos quatro primeiros lugares da Série B, que dão acesso à fase de subida. Foi uma vitória sofrida do conjunto de Leandro Pires, muito pelas dificuldades que o Real foi criando com a sua boa organização defensiva.A formação da casa começou mais afoita, à procura da baliza contrária e a empurrar o adversário para próximo da sua área, enquanto o Real baixou as linhas e tentou, com recurso às transições rápidas, criar perigo. Aos 39’, Rafa Santos assistiu Diogo Castro e o médio, de fora da área, fez um grande golo. Em desvantagem, o Alverca carregou ainda mais e, numa jogada de muita insistência, Mohcine Hassan surgiu no sítio certo para empatar aos 71’. Galvanizados, os ribatejanos conseguiram a reviravolta por Marcos Silva, da marca dos 11 metros."Foi uma vitória sofrida, mas mais do que justa", considerou Nélson Antunes, adjunto do Alverca, ao passo que Pedro Domingos, técnico do Real, deu os parabéns ao rival: "Tentámos utilizar a nossa estratégia, mas temos que dar os parabéns ao Alverca pelo triunfo."