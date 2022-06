Pepo não fica no Alverca e é um jogador livre

Pepo Santos é um jogador livre. Segundoapurou, o médio, de 28 anos, acaba contrato com o Alverca e não irá fazer parte do plantel da próxima temporada em que os ribatejanos lutarão pela subida na Liga 3.O jogador luso-moçambicano fez parte das opções do técnico Argel na luta pela ascensão à Liga Sabseg, falhada na derradeira etapa diante do Sp. Covilhã, mas não jogou tanto quanto gostaria depois de ter tido alinhado as duas temporadas anteriores no segundo escalão, ao serviço de Cova da Piedade e Vilafranquense. Em 2021/22, Pepo cumpriu 17 presenças oficiais pelo Alverca.Além dos clubes já citados, o futebolista natural das Caldas da Rainha envergou ainda as camisolas de Torreense, União de Leiria e Vianense.