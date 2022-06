Portimonense, Torreense e Vilafranquense interessados em Gustavo Klismahn

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Portimonense, da Liga Bwin, e Torreense e Vilafranquense, da Liga Sabseg, estão interessados no concurso de Gustavo Klismahn, segundoapurou. O médio do Alverca, de 22 anos, tem mais um ano de contrato e após a conseguida temporada realizada ao serviço dos ribatejanos na Liga 3 chamou a atenção de clubes de maior nomeada.Gustavo Klismahn realizou 30 jogos pelo Alverca em 2021/22, tendo apontado seis golos e ainda efetuou três assistências. O jogador brasileiro representou, em Portugal, o Estoril, durante três temporadas, depois de ter sido formado no Desportivo Brasil.