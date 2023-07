Primeira jornada da Liga 3 adiada devido às Jornadas Mundiais da Juventude

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A primeira jornada da próxima edição da Liga 3 será adiada devido à realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa, de 2 a 6 de agosto, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado."Informa-se que os jogos da primeira jornada da prova em epígrafe serão agendados para o dia 8 ou 9 de agosto de 2023, às 18h, consoante o agendamento da Supertaça Cândido Oliveira, após ponderados os condicionalismos referentes à organização do jogo, em virtude da realização das Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal", pode ler-se.Desta forma, os encontros que estavam agendados para o fim de semana de 5 e 6 de agosto passarão para os dias 8 e 9 (terça e quarta-feira), com o pontapé de saída marcado para as 18 horas. Recorde-se que o sorteio da competição ainda não foi realizado.