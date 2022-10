«Queremos levar o nome do Sp. Braga bem alto a nível internacional»

O Sp. Braga B participa pela primeira vez na Premier League International Cup e, esta quarta-feira (15 horas), defronta o Stoke City, no St. George’s Park, em Inglaterra, em partida referente à 2.ª jornada do grupo C."Queremos levar o nome do SC Braga bem alto a nível internacional e é o que vamos fazer neste jogo frente ao Stoke City", afirmou Zé Pedro, central de 20 anos da equipa B dos minhotos, na antevisão à partida.Autor de um dos dois golos arsenalistas no empate frente V. Guimarães B, na pretérita jornada da Liga 3, o internacional sub-20 português garante que a equipa está, agora, preparada para dar uma boa resposta frente ao Stoke City, tendo em conta a derrota na jornada inaugural da Premier League International Cup, frente ao Everton."Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, como são todos os encontros nesta competição. Na primeira partida sentimos algumas dificuldades, mas foi uma aprendizagem e agora estamos mais preparados", assinalou Zé Pedro, ainda em declarações à comunicação do clube, para prosseguir com as diferenças entre a prova nacional e a internacional que marcam o calendário do Sp. Braga B na presente temporada."Na Liga 3 disputamos um jogo mais físico e em Inglaterra as equipas procuram jogar mais com bola. É algo parecido ao que nós fazemos e por isso será um jogo bem disputado. As equipas têm jogadores que se equivalem, têm um tipo de jogo semelhante e por isso será um bom espetáculo. Nós queremos fazer golos e conseguir a vitória", definiu."Não sentimos pressão. Sabemos que a Premier League International Cup é uma competição curta, temos que somar pontos o mais depressa possível e conseguir três vitórias nos três próximos jogos é importante", concluiu o defesa-central.