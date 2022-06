Rafa Castanheira renova com o Alverca

Rafa Castanheira prolongou a ligação ao Alverca por mais uma temporada. O capitão dos ribatejanos é assim a terceira renovação anunciada, depois de Ricardo Rodrigues e Eurico.A jogar no Alverca desde os 10 anos, o médio passou por todos os escalões e soma já 155 jogos pela equipa principal e sete golos marcados, sendo o jogador do plantel com mais partidas disputadas com a camisola do Alverca.Recorde-se que a equipa de Argel, que também renovou a sua ligação ao clube até 2023, falhou o acesso à 2.ª Liga, após perder no playoff com o Sp. Covilhã.