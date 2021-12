Recolha de alimentos no Sporting B-União de Santarém

A equipa B, numa ação de solidariedade em pareceria com a Fundação Sporting, vai aproveitar o jogo com o U. Santarém, amanhã, para promover amanhã uma recolha de alimentos que serão posteriormente entregues a famílias carenciadas.Os bilhetes para o encontro relativo relativo à 13ª jornada da Liga 3 serão grátis para o público em geral, e as entradas estarão disponíveis à entrada da Academia, onde os adeptos também deverão ser deixar os bens alimentares. Os dirigentes leoninos apelam à doação de alimentos com prazo de validade alargado para serem depois entregues nos denominados 'cabazes solidários' promovidos pela Fundação Sporting. A nível interno, o Sporting já promoveu esta ação durante o mês de dezembro com os interessados a deixarem os alimentos no Multidesportivo.Resta assinalar que o jogo será disputado no Estádio Aurélio Pereira, às 11h00, e devido à situação pandémica será necessário apresentar um certificado digital de vacinação ou certificado de testagem com resultado negativo: PCR (realizado 72h antes) ou Antigénio (realizado 48h antes). As crianças com idade inferior a 12 anos estão excluídas desta medida. Também será obrigatória a utilização da máscara durante a permanência na Academia.