Relvado do Estádio do Montalegre foi aprovado e recebe já a Oliveirense no domingo Federação Portuguesa de Futebol visitou o recinto para vistoriar as obras realizadas





Relvado do Estádio do Montalegre foi aprovado e recebe já a Oliveirense no domingo