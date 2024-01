Ricardo Duarte deixa o comando do Vianense

Ricardo Duarte já não é o treinador do Vianense. De acordo com o queapurou, a SAD do emblema de Viana do Castelo informou o técnico de 43 anos, em reunião realizada esta manhã, que estaria de saída. Os resultados negativos estiveram na base da decisão que leva à saída do técnico, natural de Barcelos, que chegou no final de outubro do ano passado para substituir António Oliveira.O Vianense terminou a 1ª fase da Série A da Liga 3 no último lugar com apenas 12 pontos, e vai agora lutar pela permanência com Canelas, Fafe, Trofense, Anadia e Sanjoanense. Ricardo Duarte estreou-se como treinador do Vianense em novembro, na 11ª jornada, com uma derrota (0-2) na casa do Varzim. Rogério Brito vai voltar a assumir o cargo de treinador principal do Vianense até final da temporada.