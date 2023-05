Ricardo Nunes está na lista das renovações do Varzim

O Varzim iniciou a reestruturação do plantel com uma extensa lista de dispensas e a tentativa de segurar os mais valiosos. O guardião Ricardo Nunes é uma das prioridades, tendo já recebido uma proposta de renovação, a qual ainda está a analisar.

Esta remodelação passou pelas saídas de Rodrigo Cordeiro, Cerveira, Hélder Barbosa, Ivan Quivira, João Faria, João Vasco, Onyeka, Diogo Ramalho, Vilela, Laton e Filipe Ryan, mas as dispensas não deverão ficar por aqui.

Os trabalhos da nova época estão a ser preparados em sintonia pelo treinador Vítor Paneira e pelo diretor geral André Geraldes, que terão a missão de construírem um plantel mais competitivo, o qual passará por contratações cirúrgicas e cautelosas para as várias posições do terreno, baseadas no perfil desportivo e psicológico do jogador.