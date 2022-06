Rúben Gonçalves reforço para o meio-campo do Varzim

Continua a compôr-se o plantel varzinista para apostar no regresso aos campeonatos profissionais. A mais recente aquisição, segundo anuncia o clube poveiro oficialmente, é o médio Ruben Gonçalves, de 23 anos. Fez grande parte da sua formação no Valonguense, passou para o Rio Ave (três épocas nos juvenis e nos juniores), esteve emprestado ao S. Martinho, e no regresso ao clube vilacondense passou pelas equipas B e sub-23.Em regime de empréstimo, representou o Vilafranquense (22 jogos) e ultimamente o Vitória de Setúbal (10 jogos). Acabado de cumprir o seu vínculo com o Rio Ave, saltou para o clube ao lado, tendo assinado pelo Varzim um vínculo com duas épocas de duração que poderá prolongar-se por mais uma época, segundo cláusula estabelecida. É a segunda aquisição para o plantel treinado por Tiago Margarido.