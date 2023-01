Ruca volta a Portugal e é reforço da Académica

A Académica anunciou, esta quarta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Ruca. O jogador de 32 anos estava no Beroe, mas que no início deste ano já tinha rescindido contrato com o emblema búlgaro.Antes de rumar à Bulgária, o defesa tinha representado o Penafiel. Junta-se agora ao plantel dos estudantes para disputar a Liga 3, depois de já ter representado Feirense, Mafra, Tondela, V. Setúbal e Alki Oroklini (Chipre), entre outros.