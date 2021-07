Rui Silva é o 16º reforço do Torreense para 2021/22

O Torreense oficializou a contratação de Rui Silva, lateral-direito português, de 25 anos, que representou Varzim e Lusitânia de Lourosa na última temporada. Trata-se do 16º reforço para a equipa que em 2021/22 vai competir na nova Liga 3 sob o comando técnico de Daúto Faquirá.





Com passagens pelos escalões de formação de Lusitânia de Lourosa, FC Porto e Padroense, o defesa começou a carreira sénior no Santa Clara, em 2015/16, e representou, depois, Sp. Braga B, Leixões e Ac. Viseu, além de Varzim e Lusitânia.Eis as 16 caras novas já confirmadas pelo Torreense para 2021/22: Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar), João Lameira (ex-Real), Pedro Marques (ex-Paços de Ferreira), Yuran Fernandes (ex-Estrela da Amadora), Edinho (ex-Cova da Piedade), Guilherme Oliveira (ex-Belenenses SAD), Guilherme Morais (ex-Leça), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Mateus (ex-Penafiel), Midana Sambú (ex-Valadares Gaia), Frédéric Maciel (ex-Lusitânia de Lourosa), Simão Rocha (ex-Paços de Ferreira), Cícero (ex-Estoril) e Rui Silva (ex-Lusitânia de Lourosa).Quanto a renovações, o emblema de Torres Vedras já garantiu a continuidade de seis jogadores: Joel Tomé, João Pereira, David Rosa, Minhoca, Ulisses Oliveira e Aílson Tavares.