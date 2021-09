Sandro Mendes é o novo treinador do Amora. O antigo médio, de 44 anos, volta a assumir o comando de uma equipa principal depois de ter orientado o V. Setúbal na 1ª Liga em 2018/19 e 2019/20. Esta será a terceira experiência de Sandro Mendes no banco, depois de ter orientado, além dos sadinos, o Alcacerense, dos distritais de Setúbal.





A confirmação da contratação de Sandro Mendes surgiu poucas horas depois de o clube da margem sul ter anunciado a saída de Bruno Dias, técnico que guiou a equipa até à Liga 3 na temporada passada. O momento negativo da equipa, sabe, pesou na decisão da SAD liderada pelo espanhol José Maria Gallego. Além de estar no último lugar da Série B da Liga 3, com duas derrotas em dois jogos, o Amora foi eliminado da Taça de Portugal pelo Caldas no último fim-de-semana.Por entender que o plantel pode render muito mais, face às opções que tem à disposição, a direção amorense optou pela saída de Bruno Dias. O nosso jornal sabe ainda que houve alguma resistência do treinador no que diz respeito à contratação de alguns jogadores, durante o defeso, facto que também não caiu bem junto da SAD, que partiu agora para a contratação de Sandro Mendes.